SOS Mitmensch mit Kritik an Koalition: Vermisst "Wende zu Menschenrechts-Regierung"

Zwar sieht SOS Mitmensch erhebliche menschenrechtliche Mängel im neuen Regierungsprogramm, jedoch auch Chance. Die Wende zu einer "Menschenrechts-Regierung" stehe aber noch aus.

SOS Mitmensch sieht im Regierungsprogramm von Türkis-Grün erhebliche menschenrechtliche Mängel, aber auch Chancen. Die Wende von Türkis-Blau zu einer "Menschenrechts-Regierung" sei noch nicht geschafft. " In Teilbereichen wird sogar nahtlos an die Politik der Spaltung und des Abbaus von Menschenrechten durch Türkis-Blau angeknüpft", kritisiert Sprecher Alexander Pollak in einer Aussendung.