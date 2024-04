Sonntag brachte mehreren Orten mindestens 30 Grad

16 der 280 Wetterstationen von Geosphere Austria haben am vergangenen Sonntag Temperaturen von mindestens 30 Grad verzeichnet.

Spitzenreiter war Deutschlandsberg in der Steiermark mit 31,7 Grad. Dieser Wert ist ein neuer Aprilrekord für die Steiermark und nahe an der höchsten in einem April in Österreich gemessenen Temperatur von 32,0 Grad in Waidhofen/Ybbs in Niederösterreich am 28. April 2012, berichtete Geosphere am Montag in einer Aussendung.