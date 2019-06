SonnscheinBazar: Der neue Sonntagsflohmarkt in Wien

Ab 14. Juli wird es in Wien einen neuen Indoor Sonntagsflohmarkt geben - den SONNSCHEINBAZAR. Dieser findet an mehreren Terminen in der METAStadt statt. Wir von VIENNA.at verlosen 2 Standplätze je Termin.

Ab 14. Juli findet der "SonnscheinBazar"- powered by Mondscheinbazar in der METAStadt statt. Besucher können ab 10 Uhr gemütlich durch den Markt schlendern und stöbern.

Standplätze für den SONNSCHEINBAZAR in Wien gewinnen

Standplätze können online schon vorab gebucht werden. Wir von VIENNA.at verlosen für jeden der Termine jeweils 2 Standplätze.

Da der SONNSCHEINBAZAR Indoor abgehalten wird, sind Besucher und die Aussteller vom Wetter geschützt und müssen nicht in der Hitze stehen.

SONNSCHEINBAZAR in der Wiener METAStadt

Ähnlich wie beim Mondscheinbazar gibt es auch beim SonnscheinBazar gemütliche Musik, eine abgekühlte Lounge sowie leckere Crepés und tolle Kaffeeangebote.

Termine: 14.Juli / 21. Juli / 28. Juli 2019

Uhrzeit: 10:00 bis 16:00 Uhr

Eintritt: Frei!

Ort: METASTADT, Dr. Otto Neurath Gasse 3 oder Stadlauer Strasse 41a, in 1220 Wien