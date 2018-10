Sonniges Herbstwetter am Wochenende mit bis zu 23 Grad

Am Wochenende können wir uns auf ein paar warme Sonnenstunden freuen. Es kann sogar bis zu 23 Grad erreichen. Auch die Aussichten auf die kommende Woche bringen Sonne und mildes Wetter.

Am Samstag scheint besonders an der Alpennordseite und im Osten zunächst häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen aus Süden aber vermehrt hochliegende Wolken auf. Kompakt fallen die Wolken im Bereich des Alpenhauptkamms sowie in Osttirol und Kärnten aus, hier sind auch lokale Schauer zu erwarten. „Der föhnige Südwind treibt die Temperaturen weiter in die Höhe, so gibt es in der Eisenwurzen Spitzenwerte von rund 23 Grad“, so der Meteorologe.