Sonnenschutz: Zehn Mythen auf dem Prüfstand

Die Gerüchteliste rund um Sonne und Sonnenschutz ist lang. Welche stimmen, welche sind Irrtümer? Wer seine Haut liebt und vielleicht trotzdem braun werden will, sollte diesen Artikel lesen.

Mythos 1: Mit Sonnencreme werde ich nicht braun

Mythos 2: Nachcremen bringt nichts

Mythos 3: Im Schatten und hinter Glas muss man sich weniger schützen

Mythos 4: Creme, Lotion, Spray oder Öl – ist völlig egal

Stimmt nicht ganz. Reichhaltige Cremes und Öle sind sehr gut für sensible und trockene Haut geeignet. Sie versorgen mit einer Extraportion Pflege. Bei unreiner Haut am besten ölfreie Sprays oder mattierende Lotions verwenden. So bekommt die Haut zusätzliche Feuchtigkeit, aber kein zusätzliches Fett. Sprays ziehen in Sekundenschnelle ein.