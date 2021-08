Sonnenschutz: Der Unterschied zwischen LSF, UVA und UVB

Was genau gibt eigentlich der Lichtschutzfaktor bei Sonnencreme an und wo liegt der Unterschied zwischen UVA- und UVB-Strahlen? Wir klären auf.

Ein guter Sonnenschutz ist das A und O für unsere Haut. Doch bei der Auswahl der richtigen Sonnencreme kommt es auf mehr als nur den Lichtschutzfaktor an. Auch die UVA- und UVB-Filter spielen eine wichtige Rolle. Doch was genau ist eigentlich der Unterschied?

UVA und UVB: Das ist der Unterschied

Die Wahl des richtigen Lichtschutzfaktors

Der Lichtschutzfaktor gibt die Zeit an, in der man ohne Sonnenbrand in der Sonne verbringen kann. LSF 15 bedeutet also, dass man 15 mal so lange in der Sonne bleiben kann wie ohne Schutz.