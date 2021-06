Sonnencremes im Ökotest: Vier sehr gut, drei durchgefallen

Ökotest hat 22 Sonnencremes getestet. Vier Produkte schnitten dabei sei gut ab, elf gut, vier befriedigend und drei fielen durch - in einem der Mittel wurde sogar ein krebsverdächtiger Stoff gefunden, berichtete die AK am Montag.

Sonnenschutz-Ökotest: Auf bedenkliche UV-Filter und Inhaltsstoffe getestet

Ökotest nahm sich 22 Sonnencremes mit einem hohen Lichtschutzfaktor (LSF) von 30 vor und testete auf bedenkliche UV-Filter und problematische Inhaltsstoffe. Die vier Testsieger, allesamt Eigenmarken, schnitten bei den Inhaltsstoffen mit Bestnote ab, punkteten mit umfassenden Anwendungs- und Warnhinweisen und waren in recyceltem Plastik, aber ohne chlorierte Verbindungen verpackt.

Zehn weitere Cremes bekamen ein "sehr gut " bei den Inhaltsstoffen, darunter waren alle Naturkosmetikprodukte mit mineralischen Filtern. Sieben Artikel erhielten einen Punktabzug, weil sie den UV-Filter Octocrylen enthielten, der in Verdacht steht, wie ein Hormon zu wirken und das Zerfallsprodukt Benzophenon gilt als wahrscheinlich krebserregend.

Krebserregender Stoff in Sonnencreme-Produkt gefunden

Die mineralischen Filter Titandioxid und Zinkoxid legen sich auf die Haut und absorbieren, reflektieren und streuen die UV-Strahlung. Titandioxid ist inzwischen als vermutlich krebserregend eingestuft, wenn man es einatmet, so die AK. Chemische Filter dringen hingegen in die Haut ein und absorbieren dort die UV-Strahlung. Einige von ihnen stehen in Verdacht, wie ein Hormon zu wirken.