Sonnenaktivität: Wissenschafter können weit in Zukunft blicken

Die Sonnenaktivität wirkt sich auf die Bahnen von Satelliten im nahen Umfeld unseres Planeten aus - ebenso wie auf die Bahnen von Weltraummüll. Der Hintergrund: Die Sonneaktivität wirkt auf die Dichte der äußeren Atmosphäre ein.

Sonnenaktivität hatte Folgen

In den 1970er Jahren erlebte die NASA eine böse Überraschung, als sich herausstellte, dass die US-Weltraumstation "Skylab" schneller sank als geplant. Eigentlich hatte man geplant, das Raumlabor nach mehrjähriger Pause mit einem Space Shuttle in eine höhere Umlaufbahn zu heben. Doch hohe Sonnenaktivität hatte zu einer unerwarteten Ausdehnung der Erdatmosphäre geführt, wodurch "Skylab" abgebremst wurde und schließlich 1979 mehr oder weniger unkontrolliert auf die Erde stürzte.

Sonnenaktivität spielt für Dichte eine Rolle

Sie und ihr Team haben gemeinsam mit Wissenschafterinnen des Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) in Moskau und dem Raumfahrtkontrollzentrum ESOC der Europäischen Weltraumorganisation ESA eine Methode und die Software RESONANCE ("Radio Emissions from the Sun: ONline ANalytical Computer-aided Estimator") entwickelt, um den sogenannten solaren Radioflussindex bis zu 24 Monate im Voraus vorherzusagen. Dieser Index ist proportional zur Sonnenaktivität und gibt die Strahlungsdichte der Radiostrahlung der Sonne bei bestimmten Wellenlängen an - im konkreten Fall bei Wellenlängen von 10,7 und 30 Zentimeter.