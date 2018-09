Sonka gewinnt Red Bull Air-Race in Wiener Neustadt

Der tschechische Pilot Martin Sonka konnte die Österreichausgabe des Red Bull Air Race für sich entscheiden.

Beim Österreich-Comeback des Red Bull Air Race hat am Sonntag der tschechische Pilot Martin Sonka triumphiert. Der Vizeweltmeister 2017, der nach der sechsten Weltcup-Station auch die Führung in der WM-Wertung übernahm, verwies auf dem Gelände des Militärflugplatzes WienerNeustadt den Japaner Yoshihide Muroya und Matt Hall aus Australien auf die Plätze.

Dritter Weltcup-Sieg in Folge

“Es ist ein spezieller Sieg für mich. So nahe bei meiner Heimat zu gewinnen, ist ein unglaublicher Moment”, sagte Sonka nach seinem dritten Weltcup-Sieg in Folge. Das war vor ihm in der 2003 ausgetragenen Air-Race-Serie erst Mike Mangold und dem 2016 verstorbenen Österreicher Hannes Arch gelungen.