Sondersitzung zum Wiener Gesundheitssystem: "Drohender Kollaps"

Auf Verlangen der FPÖ wurde am Donnerstag eine Sitzung des Wiener Gemeinderats einberufen, in der es um den Zustand des Gesundheitssystems der Stadt Wien geht.

Die Debatte geht weiter: Gleich nach der Abschlusssitzung der Untersuchungskommission Krankenhaus Nord haben sich die Mandatare am Donnerstag zu einer Sondersitzung des Wiener Gemeinderats zusammen gefunden, um sich dort einen verbalen Hick-Hack über den Zustand des Gesundheitssystems der Stadt zu liefern.

Nepp unterstrich in der Verhandlung das “rote Versagen”

Die FPÖ kündigte am gestrigen Mittwoch an, eine weitere Untersuchungskommission einsetzen zu wollen, die sich mit dem Gesundheitssystem befassen soll. Heute unterstrich Nepp, das “rote Versagen” in diesem Bereich “schonungslos” aufdecken zu wollen.