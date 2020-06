Sommerwetter am langen Wochenende - bis zu 30 Grad, aber unbeständig

Wichtige News für alle, die am langen Wochenende große Pläne haben: Das Wetter wird teils unbeständig, teils sommerlich mit bis zu 30 Grad.

Ein Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken samt möglichen Gewittern sind die meteorologischen Zutaten für das für viele dank "Fenstertag" verlängerte Wochenende. Dazu verspricht die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in ihrer Prognose stetig steigende Temperaturen, die am Samstag bis an die 30 Grad Celsius erreichen könnten. Am ehesten sonnig wird es Freitag und Samstag.

Der Alpenraum liegt in den kommenden Tagen am Rande eines Höhentiefs mit Kern über der Biskaya. Am Mittwoch gibt es zwar noch teils kräftige Gewitter im Südosten des Landes, am Donnerstag, dem Feiertag, lässt der Tiefdruckeinfluss aber nach.

Sommerwetter mit 30 Grad, aber auch Gewittertendenz

Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale gelangen mit einer südlichen Höhenströmung warme Luftmassen ins Land und besonders am Freitag und Samstag gibt es verbreitet sonniges Sommerwetter mit bis zu 30 Grad. Zum Sonntag hin steigt die Gewitterneigung neuerlich an.

Auch am Mittwoch wird südlich des Alpenhauptkammes ein Wechselspiel aus dichten Wolken und etwas Sonnenschein vorhergesagt, das im Tagesverlauf in Regenschauer sowie Gewitter münden kann. Deutlich mehr Wolken gibt es nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten. Es regnet zunächst verbreitet, nördlich der Donau auch intensiv. Bis über Mittag lässt hier der Niederschlag etwas nach und die Wolkendecke lockert zumindest örtlich auf. In schwül-warmer Luft bilden sich jedoch bis zum Abend neuerlich mit Quellwolken Regenschauer und Gewitter. Schwach bis mäßig weht der Wind aus West bis Nord. In der Früh werden zehn bis 15 Grad gemessen, die Temperatur steigt dann noch bis 23 Grad.

Fronleichnam: Noch Regen möglich

Zu Fronleichnam startet der Donnerstag nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten noch oft dicht bewölkt, außerdem kann es zwischen dem Bregenzer Wald und dem Waldviertel örtlich noch regnen oder Regenschauer geben. Die Chancen auf sonnige Auflockerungen steigen und bis zum Abend gibt es schließlich landesweit den Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken. Über dem Berg- und Hügelland könnten sich jedoch lokale gewittrige Regenschauer bilden. Schwacher Wind weht meist aus südlichen Richtungen. Nach neun bis 16 Grad sind Nachmittagstemperaturen zwischen 18 bis 26 Grad möglich.

Wetterbesserung am Freitag, dann Badewetter

Der Donnerstag, Fronleichnam, beginnt im Norden und Westen mit einigen Wolken und vor allem in Vorarlberg fällt mitunter noch etwas Regen. Im Laufe des Vormittags setzt sich aber besonders abseits der Alpen oft die Sonne durch. Der Nachmittag verläuft dann meist freundlich und bis auf lokale gewittrige Schauer in den Bergen auch meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 26 Grad mit den höchsten Werten im äußersten Osten.

Am Freitag gelangen etwas trockenere Luftmassen nach Österreich, somit scheint bei nur harmlosen Wolken im ganzen Land häufig die Sonne. Lediglich im Marchfeld und im Weinviertel nimmt die Gewitterneigung am Nachmittag leicht zu. „Die Temperaturen steigen kräftig an, im Oberinntal gibt es bereits bis zu 29, vereinzelt auch 30 Grad“, so Spatzierer. „Auch am Samstag scheint häufig die Sonne und bei Höchstwerten bis 30 Grad gibt es in weiten Teilen des Landes gutes Badewetter“. Am Nachmittag sind aber besonders in den westlichen Nordalpen sowie vereinzelt auch im äußerten Osten kräftige Wärmegewitter zu erwarten.

Wetter am Sonntag neuerlich unbeständig

Nach einzelnen Nebelfeldern, die sich rasch wieder lichten, scheint am Samstag verbreitet die Sonne. Ab Mittag bilden sich dann einige Quellwolken und besonders über den Bergen im Westen auch stellenweise Gewitter, sonst nur vereinzelt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühwerte zwischen elf bis 17 Grad werden von Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 bis 30 Grad abgelöst.

Am Sonntag sind kräftige Regengüsse und Gewitter zu erwarten, die in der Westhälfte des Landes bereits am Vormittag durchziehen, weiter nach Osten und Süden zu scheint noch zeitweise länger die Sonne. Am Nachmittag und Abend gehen auch hier ein paar Regenschauer und Gewitter nieder. Am ehesten trocken bleibt es vorerst im Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Süd, in Gewittern kann er auffrischen. Zwölf bis 19 Grad hat es in der Früh, im Tagesverlauf dann von West nach Ost 16 bis 29 Grad.