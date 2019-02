Sommerurlaub 2019: Europas Ferienhäuser im Preisvergleich

Die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu veröffentlicht die Durchschnittspreise für Ferienunterkünfte in der Haupt- und Nebensaison für die beliebtesten Reiseziele innerhalb Europas.

Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Wohin soll es im Sommerurlaub gehen? Zwischen der idealen Urlaubsregion und den Kosten abzuwägen, nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu stellt in ihrem aktuellen Preisindex die diesjährigen durchschnittlichen Übernachtungspreise für Ferienunterkünfte in 45 Ländern vor.

Urlaub in der Hauptsaison: von 41 Euro bis 608 Euro pro Nacht Der Durchschnittspreis pro Nacht für eine Ferienunterkunft beträgt rund 124 Euro innerhalb Europas in der Hauptsaison. In diesem mittelpreisigen Segment bewegen sich Andorra (117 Euro), Kroatien (120 Euro), Finnland (125 Euro) und Deutschland (128 Euro). Österreich liegt mit 138 Euro pro Nacht etwas über dem europäischen Durchschnitt.

Preise für Fereinhäuser in der Hauptsaison. ©Holidu

Die höchsten Unterkunftskosten im August müssen Urlauber in Monaco hinnehmen: Reisende nächtigen in dem kleinen Stadtstaat für rund 359 Euro. Auf dem Fuße folgen Island (230 Euro) und Großbritannien (209 Euro). Mit billigen Übernachtungspreisen bieten viele osteuropäische Länder optimale Reiseziele für Schnäppchenjäger. So betragen die Kosten in einer Ferienunterkunft in Bulgarien durchschnittlich nur 69 Euro pro Nacht. Auch Montenegro zieht dieses Jahr vermehrt Urlauber an. In der Hauptsaison ist hier mit etwa 88 Euro pro Nacht zu rechnen. Das günstigste Land für einen Ferienhausurlaub ist Mazedonien mit einem durchschnittlichen Preis pro Nacht von nur 41 Euro.

Spanien Im beliebten Reiseland Spanien ist mit durchschnittlich 171 Euro pro Nacht in der Hauptsaison zu rechnen – damit liegt das Land im Preisvergleich auf Platz neun. Die Preise unterscheiden sich innerhalb der Urlaubsregionen jedoch stark: Wer auf die Balearen reist, muss tief in die Tasche greifen. Auf Ibiza beträgt der durchschnittliche Preis pro Nacht stattliche 608 Euro und auf Menorca 350 Euro.

Spanien ©Holidu

Für den Allzeit-Klassiker Mallorca müssen Urlauber noch 272 Euro berappen. Auch die Küstenregionen auf dem Festland verzeichnen stolze Übernachtungspreise im August (Costa Brava: 183 Euro, Costa del Sol: 179 Euro, Costa de la Luz: 172 Euro). Die Kanarischen Inseln sind deutlich günstiger: Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus kostet auf Gran Canaria 111 Euro und auf Teneriffa sogar nur 98 Euro die Nacht.

Italien und Frankreich Ein bevorzugtes Urlaubsland der Europäer ist auch im Jahr 2019 Italien (157 Euro). Preislich liegt es gleichauf mit Frankreich und beide Länder befinden sich damit im oberen preislichen Drittel. Die teuerste Region in Italien ist Venetien mit 177 Euro und am wenigsten ist in der zweitkleinsten italienischen Region, Molise, zu zahlen (85 Euro). Die Toskana liegt mit 149 Euro unter dem landesweiten Durchschnitt. Für die beliebten Urlaubsinseln Elba und Sardinien betragen die Kosten 168 bzw. 166 Euro im Durchschnitt pro Nacht, während Sizilien mit 131 Euro etwas billiger ist.

Venedig ©Holidu

In Frankreich ist es in der Region um Paris, der Île-de-France, mit 210 Euro am teuersten. Auf Korsika und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur zahlen Reisende auch noch um die 180 Euro pro Unterkunft und Nacht. Billiger wird es in der Bretagne sowie in der Normandie, wo die Preise im europäischen Durchschnitt (120 Euro) liegen. Was nicht jedem sofort einfällt: Zu Frankreich gehören auch Überseegebiete wie La Réunion im Indischen Ozean und Martinique und Guadeloupe in der Karibik. Belastend für den Geldbeutel wird hier hauptsächlich die Anreise, denn die Übernachtungskosten fallen mit 100 bis 110 Euro verhältnismäßig gering aus.

Weitere beliebte Reiseziele 2019 Reise-Experten nennen dieses Jahr Griechenland (187 Euro) und Portugal (152 Euro) als Trendziele und auch Kroatien (120 Euro), das lange Zeit als billiges Reiseland galt, rückt immer mehr in den Fokus. Hier ziehen die Preise aufgrund steigender Nachfrage an, weswegen das Land im europäischen Vergleich nicht mehr als besonders günstig heraussticht, sondern sich im Mittelfeld befindet.

Santorini ©Holidu

In Griechenland, das zu den teuersten europäischen Urlaubsländern in der Hauptsaison 2019 gehört, zeigen sich, ebenso wie in Spanien, deutliche Preisunterschiede auf den einzelnen Inseln. Während auf Mykonos satte 481 Euro pro Nacht und Unterkunft anfallen, zahlen Urlauber auf Kos nur noch 120 Euro. Die Inseln Samos und Lesbos locken mit niedrigeren Preisen und liegen mit 94 bzw. 77 Euro sogar deutlich unter dem Durchschnitt.

Die Preise von Ferienunterkünften in Portugal liegen größtenteils im europäischen Mittelfeld. Überdurchschnittlich teuer sind Übernachtungen an der Algarve (190 Euro). Doch wer nicht nur das Festland erkunden, sondern eine der schönen portugiesischen Inseln im Atlantik besuchen möchte, spart bei der Unterkunft Geld: So zahlen Urlauber auf Madeira 89 Euro und auf der größten und teuersten Insel der Azoren, São Miguel, 121 Euro im Durchschnitt pro Nacht.

Algarve ©Holidu

Auch für die Türkei (115 Euro) verzeichnen die Reisebüros bereits zahlreiche Buchungen für den Sommer 2019. Der Badeort Şile am Schwarzen Meer ist dabei das teuerste Urlaubsziel des Landes mit einem durchschnittlichen Preis von 200 Euro pro Übernachtung. Belek an der Mittelmeerküste kostet Urlauber mit 191 Euro ähnlich viel. Die Städte sind im August deutlich günstiger und in Istanbul kann man bereits für 89 Euro nächtigen.

Sommerurlaub in Österreich In Österreich schwanken die Preise in der Hauptsaison stark, weswegen sich ein Vergleich verschiedener Urlaubsdestinationen durchaus lohnt. Ein Blick auf die Preise in den Bundesländern zeigt, dass Salzburg die Tabelle mit durchschnittlich 198 Euro pro Nacht anführt. Das günstigste Bundesland ist das Burgenland mit 126 Euro Übernachtungskosten. Stark angezogen haben die Durchschnittspreise in Tirol, das im Vorjahr noch zu den günstigeren Bundesländern gehört hat. Mit einem Preisanstieg von knapp 40 Euro ist es nun in der Hauptsaison im Vergleich der Bundesländer auf Platz vier zu finden.

Österreich ©Holidu

Bei Betrachtung einzelner Destinationen fällt Folgendes auf: Ziele in Seenähe sind grundsätzlich etwas teurer; die meisten liegen preislich über dem landesweiten Durchschnitt. So ist das teuerste heimische Ziel Hallstatt am Hallstätter See (288 Euro), dicht gefolgt von Weißensee (282 Euro) und Krumpendorf am Wörthersee (263 Euro). Das auch im Ausland sehr bekannte und beliebte Zell am See ist mit 243 Euro auf Platz sechs der teuersten Destinationen zu finden.

Der günstigste Urlaubsort im Preisvergleich ist Lutzmannsburg im Burgenland. Hier zahlen Reisende lediglich 68 Euro im August.

Über die Studie “Sommer-Preisindex 2019”