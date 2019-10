Sommertourismus: Erste leichte Flaute im September

Österreichs Touristiker jammern auf hohem Niveau. Der Sommertourismus bleibt weiter auf Wachstumskurs, die Zahl der Gäste und Übernachtungen stagnierte jedoch im September. Dabei boomen jedoch Städtereisen nach Wien.

Der Sommertourismus in Österreich ist weiter auf Wachstumskurs, erlitt aber im September einen Dämpfer. Mit bisher 70,38 Mio. Nächtigungen lag die laufende Saison Ende September um 2,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch die Zahl der Ankünfte stieg um 3,1 Prozent auf 22,4 Millionen Gäste, wie aus vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria hervorgeht.

Im September 2019 stagnierte die Zahl der Gäste (+0,1 Prozent) und der Übernachtungen (+0,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Dabei wurden um 1,1 Prozent mehr Nächtigungen aus dem wichtigsten Herkunftsland Deutschland verzeichnet. Gäste aus der Schweiz bzw. Liechtenstein nächtigten um 0,6 Prozent mehr, während die Übernachtungen niederländischer Gäste um 0,8 Prozent sanken. Die Zahl der inländischen Gästenächtigungen stieg um 1,3 Prozent auf 3,44 Millionen.

Städtereisen nach Wien boomen

Der September spielt für die laufende Sommersaison aber eine geringere Rolle als die Hauptmonate Juli und August. In der bisherigen Saison - Mai bis September - verzeichnete Tirol mit 19,8 Mio. Nächtigungen die meisten Übernachtungen, gefolgt von Salzburg mit 12,5 Mio. und Kärnten mit 9,2 Mio. An vierter Stelle lag die Bundeshauptstadt Wien, die mit einem Plus von 5,3 Prozent auf 8,1 Mio. Nächtigungen, den stärksten Zuwachs verbuchte. Städtereise nach Wien boomen, nachdem viele Billigairlines Flüge aufgenommen haben.