Sommernachtskonzert 2020 LIVE: Hier können Sie das Konzert live sehen

Heute Abend findet im Schlosspark Schönbrunn das Wiener sommernachtskonzert 2020 statt. Coronabedingt werden nur weniger Zuschauer live vor Ort sein können. Für alle, die das Konzert nicht verpassen wollen, wird das Sommernachtskonzert live im TV und im Live-Stream übertragen.

Das Wiener Sommernachtskonzert zählt zu den glanzvollen Fixpunkten des Wiener Kulutkalenders. Nach der coronabedingten Absage im Mai, findet das Konzert nun am 18. September 2020 vor rund 1.250 geladenen Gästen statt. Das Schlossareal wird für die sonst so zahleich anwesenden Besucher geschlossen bleiben.

ORF zeigt das Wiener Sommernachtskonzert 2020 live

Umso erfreulicher ist es daher, dass Kulturfans das hochkarätige Ereignis auch in diesem Jahr via ORF-Übertragung live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 genießen können (um 21.55 Uhr in 3sat; zu einem späteren Zeitpunkt in Ö1). Unter der Leitung von Valery Gergiev, der das Open-Air-Konzert bereits zum vierten Mal dirigiert, gibt Startenor Jonas Kaufmann als Gast-Solist sein viel erwartetes "Sommernachtskonzert"-Debüt.