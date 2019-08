Sommerlich heiß: Wochenende bringt bis zu 34 Grad

Am kommenden Wochenende wird es noch einmal sommerlich heiß. Am Sonntag sollen die Temperaturen gar auf über 30 Grad steigen.

Freitag wird noch unbeständig

Wochenende wird heiß: Wetter sollte ausgenützt werden

Der Samstag zeigt sich meist freundlich. Vor allem im Süden und im östlichen Flachland ist trotz einiger Wolkenfelder häufig die Sonne zu sehen. An der Alpennordseite fallen die Wolken etwas dicht aus. Dennoch bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad. Am Sonntag wird kurzzeitig noch einmal Hochsommerwetter erwartet. Verbreitet scheint die Sonne und bei teils föhnigem Südwind steigen die Temperaturen auf 28 bis 34 Grad. „Besonders vom Flachgau bis zum Mostviertel wird es hochsommerlich heiß“, so Spatzierer. Am Abend steigt schließlich die Gewitterneigung in Vorarlberg und im Außerfern langsam an. Das Badewetter am Wochenende sollte man nicht ungenützt lassen, denn: „Kommende Woche geht es mit den Temperaturen wieder bergab“, sagt Spatzierer.