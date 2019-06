Sommergefühle: Die schönsten Dating-Spots in Wien und Niederösterreich

Zwar ist der Frühling in den Sommer übergegangen, für Frühlingsgefühle, oder in diesem Fall Sommergefühle, ist es nicht zu spät. In Österreich gibt es zahlreiche Dating-Spots, die dazu beitragen, das Herz höher schlagen zu lassen.

Sommer, Sonne, gute Laune. Wenn die Temperaturen steigen und die Tage länger werden, ist die perfekte Zeit für zwei Dinge: Rein ins kühle Nass zu springen oder sich ins Datinggetümmel zu stürzen. Once präsentiert passend zur heißen Jahreszeit die schönsten Dating-Plätze in Österreich. Wir verraten euch, welche Plätze in Wien und Niederösterreich für das perfekte Date geeignet sind. Denn nicht jeder Ort eignet sich für ein sommerliches Date, bei dem man sein Gegenüber gut kennenlernen kann.

Richtig Daten in Wien

Action: Darf ein Date im Sommer ein ganz besonderes Erlebnis sein? Ja? Dann bietet sich die Alte Donau an. Neben den klassischen Bademöglichkeiten werden dort noch zahlreiche andere Wassersportarten angeboten. Unter anderem kann Stand Up Paddling probieren. Verbinden lässt sich diese actionreiche Aktion mit einem Sonnenauf- oder -untergang.

Romantik: Zwar ist die Anfahrtszeit etwas länger, doch ein Besuch im 19. Wiener Gemeindebezirk am "Himmel" zahlt sich bestimmt aus. Dort scheint es so, als wäre man an jenem Punkt angekommen, wo die Erde und der Horizont einander treffen. mit ein wenig Glück wird die Aussicht auch noch mit einem Sonnenuntergang gekrönt.

Richtig Daten in Niederösterreich

Action: Viele Menschen denken bei Niederösterreich oftmals gleich an zahlreiche Heurigen oder Kellergassen. Doch Niederösterreich hat viel mehr zu bieten. Vor allem Wanderbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Die Hohe Wand beispielsweise bietet gemütliche Wanderungen oder auch das "volle" Programm. Hier sind Wanderungen für jeden Geschmack garantiert.

Romantik: Hier dürfen einen die Heurigen wieder in den Sinn kommen. Bei einem netten Essen mit Wein lässt sich der Ausblick besonders gut gemeinsam genießen.