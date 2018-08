Sommerferien in Wien, NÖ und im Burgenland enden: Staus erwartet

Das Ende der Sommerferien in Wien, NÖ und dem Burgenland naht - Autofahrern steht deswegen ein starkes Reisewochenende bevor. Der ARBÖ informiert über die Staupunkte in Österreich.

ARBÖ: Erhöhtes Verkehrsaufkommen am letzten Ferienwochenende

Lange Wartezeiten an den Grenzen zu Deutschland, wie am Walserberg in Salzburg, am Grenzübertritt Suben in Oberösterreich oder auch in Kiefersfelden in Tirol sind quasi vorprogrammiert. Geduldig warten heißt es auch erneut bei der Einreise nach Österreich, etwa am Grenzübergang Nickelsdorf (von Ungarn kommend), vor dem Karawankentunnel und auch in Spielfeld (von Slowenien kommend).