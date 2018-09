Sommerferien in ganz Österreich enden: Staus im Rückreiseverkehr erwartet

Nächste Woche starten die restlichen Bundesländer Österreichs ins neue Schuljahr, der ÖAMTC rechnet deswegen mit zahlreichen Staus am letzten Ferienwochenende.

Das Ferienende in West- und Südösterreich, Bayern und Baden-Württemberg wird am Wochenende vor den Grenzen und auf den wichtigen Süd-Nord-Verbindungen zu Staus und Wartezeiten führen, befürchten die ÖAMTC-Verkehrsexperten. Auch werden noch zahlreiche Nachzügler in den Urlaub aufbrechen.