Sommerakademie der mdw kommt 2025 auf neuen Wien-Campus

Ab 2025 findet die Internationale Sommerakademie (isa) der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien nicht mehr in der Semmering-Rax-Region statt, sondern auf dem ausgebauten und erweiterten mdw-Campus in Wien.

Sommerakademie der mdw übersiedelt nach Wien

Die "bewährten Kooperationen in Niederösterreich" sollen dabei weiterhin aufrecht erhalten werden. Ins Leben gerufen wurde der Meisterkurs im Jahr 1991 mit 13 Studierenden, wie es in einer Aussendung vom Dienstag heißt. Mittlerweile erhalten jährlich über 200 junge Musikerinnen und Musiker aus mehr als 40 Nationen an Kursstandorten wie Reichenau an der Rax, Mürzzuschlag, Hirschwang oder Semmering im Rahmen der Sommerakademie Impulse für ihre musikalische Karriere. Die künftig geplante Verortung in Wien möchte man auch für neue Partizipationsangebote nützen.