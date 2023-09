Sommer schaut am Wochenende noch einmal vorbei

Bei Temperaturen bis 29 Grad und viel Sonnenschein werden wir am Wochenende mit spätsommerlichem Wetter verwöhnt. Die Prognose im Detail.

Nach dem plötzlichen Wetterumschwung am vergangenen Wochenende stehen den Österreicherinnen und Österreichern nun ein paar spätsommerliche Tage bevor. Für das kommende Wochenende prognostizierten die Experten von Geosphere Austria Temperaturen von bis zu 29 Grad mit Sonnenschein außer ein paar Schauern am Sonntagnachmittag. Auch der Wochenbeginn bleibt freundlich.

Wochenende mit sonnigen Spätsommertagen steht bevor

Am Freitag sind noch ein paar Wolkenfelder vorhanden, vor allem in den nördlichen Landesteilen fallen sie am Vormittag vorübergehend etwas dichter aus. Davon abgesehen ist es tagsüber aber meist recht freundlich mit längerem Sonnenschein. Quellwolken wachsen tagsüber nur örtlich etwas stärker an, die Schauerneigung steigt in Alpenhauptkammnähe und am Alpenostrand nur geringfügig an. Das bodennahe Windfeld ist relativ schwach ausgeprägt. Frühtemperaturen erreichen acht bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 27 Grad.

Ein sonniger und spätsommerlicher Tag steht am Samstag bevor. Vereinzelte Quellwolken wachsen maximal in gebirgigen Regionen zu lokalen Schauern an und so bleibt es zumeist niederschlagsfrei. Es weht nur schwacher Wind. Die Frühtemperaturen umspannen neun bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29 Grad.

Einzelne Schauer am Sonntag möglich

Am Sonntag sind zunächst neben viel Sonnenschein ein paar höhere Wolkenfelder zu sehen, schon ab dem Vormittag bilden sich im Norden und Nordosten vermehrt Quellwolken, die ab der Mittagszeit zu ein paar Regenschauern und kurzen Gewittern anwachsen. Trockener bleibt es vor allem im Westen und südlich des Alpenhauptkammes, der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord und im Süden in Summe schwächer. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 22 bis 29 Grad.

Sonniger Start in die neue Woche

Am Montag ist das Wetter unter zunehmendem Hochdruckeinfluss oft sonnig und stabil. Restbewölkung oder Nebelfelder in den Tälern lösen sich am Vormittag rasch auf. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung, im Osten auch mäßig. Die Frühtemperaturen erreichen acht bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 27 Grad, mit den höheren Werten im Westen.

Mit viel Sonnenschein geht es am Dienstag durch den Tag. Etwaige Nebelfelder in Tälern lösen sich rasch auf. Am Nachmittag bleiben selbst über dem Bergland Quellwolken die Ausnahme. Der Wind weht meist nur schwach, im Alpenvorland teils auch mäßig aus Nordost bis Ost. Frühtemperaturen: neun bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 25 bis 29 Grad.