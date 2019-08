Sommer in Wien: Parkbetreuung sorgt für buntes Programm

Insbesondere im Sommer laden die Wiener Parks zu erholsamen und abwechslungsreichen Stunden im Freien ein. Die Wiener Parkbetreuung sorgt außerdem dafür, dass Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren nicht langweilig wird.

Wiener Parkbetreuung an rund 180 Orten aktiv

" Wien ist kinderfreundlich und vielfältig und gerade in den Sommerferien freuen sich Kinder über das abwechslungsreiche und kostenlose Mitmachprogramm, das zum Spielen, Sporteln und zu Kreativität motiviert. Im Vordergrund steht dabei das Miteinander aller Parknutzerinnen und Parknutzer", so Bildungs- und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky.

In rund 180 Parks, Sportanlagen und Indoor-Lokalen ist die Wiener Parkbetreuung aktiv. In der warmen Jahreszeit von April bis Oktober) gehen rund 300 geschulte Betreuer zu fixen Zeiten mehrmals pro Woche aktiv auf Kinder und Jugendliche zu. Diese sollen zu unterschiedlichen Aktivitäten animiert werden. In jedem Wiener Bezirk stehen verschiedene Brett-, Karten-, Ball und Bewegungsspiele zur Auswahl. Außerdem werden Ausflüge in die Naherholungsräume Wiens, bezirksübergreifende Turniere, Besuche von Bädern, Kinos und Museen angeboten. Zusätzlich gibt es in rund 25 Lokalen ganzjährig auch bei Schlechtwetter ein buntes Programm.