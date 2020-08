Sommer im Wienerwald: Für alle Geschmäcker etwas dabei

Der Wienerwald eignet sich gut für den Sommerurlaub. Denn sowohl für Genießer, Sportlich-aktive und Familie gibt es dort umfangreiches Programm.

Wienerwald wird zur Erlebniswelt

Im lehrreichen Triestingtal, dem größten Schwarzföhrengebiet in Mitteleuropa, gewährt der einzigartige Pecherlehrpfad interessante Einblicke in die heute nur noch selten ausgeübten Pecherei-Berufe. Etwas nordöstlicher liegt das wildromantische Helenental, welches sich sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad gut erkunden lässt. Der waldreiche Helenentalradweg oder die Helenental-Strecke entlang der Schwechat eignen sich besonders an heißen Sommertagen. Aber auch die Thermenregion Wienerwald ist für den Urlaub mit Kindern geeignet. Der Thermenradweg entlang des Wiener Neustädter Kanals lädt zu Abstechern in den Schlosspark Laxenburg oder nach Bad Vöslau ein, wo man genussvolle Pausen verbringen kann. Für tierische Abenteuer sorgt der Fledermauserlebnisweg. Naturparke mit mannigfaltiger Flora und Fauna und inklusive interessanter Tiersichtungen findet man im Wienerwald reichlich. Ein besonders abenteuerliches Naturerlebnis für die ganze Familie bietet ein Campingurlaub.