Sommer bringt neue Lokale am Wiener Donaukanal

In der heurigen Sommersaison werden am Wiener Donaukanal neue Lokale geöffnet. Natürlich wird die Öffnung von der Corona-Entwicklung abhängen.

Am Wiener Donaukanal werden in der heurigen Sommersaison neue Lokale aufsperren. Zwar wird es naturgemäß von der Corona-Entwicklung abhängen, in welchem Ausmaß der Betrieb erfolgen kann, wer welche Flächen bespielen darf, ist aber nun geklärt, wie die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und der für den Bund für die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) zuständige Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) am Montag im Gespräch mit Journalisten bekannt gaben.

Drei Betriebe kamen bei Vergaberunde zum Zug

Die DHK - die die Flächen am Kanal vergibt - führte zuletzt eine zweite Interessentensuche durch. Dass sich die Gastro-Entscheidungen länger hinzogen und in Etappen absolviert wurden, lag am Streit mit diversen Pächtern, die auch in gerichtliche Auseinandersetzungen mündeten. In der jüngsten Vergaberunde kamen nun drei Betriebe zum Zug, nachdem schon 2018 zwei Flächen neu zugeteilt worden waren.