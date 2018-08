Sommer 2018 unter den wärmsten Sommern der Messgeschichte

Trotz des Kälteeinbruchs am vergangenen Wochenende wird sich der Hitzesommer 2018 laut ZAMG einen Spitzenplatz in der Messgeschichte sichern können.

Der heurige Hitzesommer wird in der Messgeschichte einen Spitzenplatz einnehmen. “Berücksichtigt man die Prognosen für die letzten Augusttage, dann liegt der Sommer 2018 um 1,9 Grad über dem vieljährigen Mittel. Das würde den vierten Platz in der Reihe der wärmsten Sommer der 252-jährigen Messgeschichte bedeuten”, sagte Manuela Kalcher von der ZAMG. Aber auch Platz drei ist noch in Reichweite.