Solo-Sechser bei Lotto-Fünffachjackpot: 6,55 Millionen Euro Gewinn

Sonntagabend wurde bekannt, dass der zweite Fünfachjackpot geknackt wurde. Ein Oberösterreicher darf sich über 6,55 Millionen Euro freuen.

Der zweite Fünffachjackpot des Jahres, gleichzeitig der 18. in der Lotto Geschichte, ist geknackt. Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich tippte per Systemschein als einziger die "sechs Richtigen" 2, 15, 23, 28, 33 und 34 und erzielte damit den höchsten Sechser im heurigen Jahr, gaben die Österreichischen Lotterien am Sonntagabend bekannt.