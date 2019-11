Soldat von Hunden getötet: Warten auf Obduktion

Nach einem tödlichen Hundeangriff auf einen Soldaten, stehen die Obduktionsergebnisse noch aus. Sie werden im Laufe des Dienstags erwartet.

Nach dem tödlichen Hundeangriff auf einen Soldaten in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt haben die Ermittlungen zu Wochenbeginn angedauert. Das vorläufige Obduktionsergebnis werde wahrscheinlich im Laufe des Dienstags vorliegen, teilte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Montag auf Anfrage mit. Die beiden Hunde befanden sich am Montag weiterhin in Quarantäne.