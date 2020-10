Soko Kfz: 695 Sicherstellungen und 343 Festnahmen in elf Jahren

Seit elf Jahren gibt es die Soko Kfz. Seither wurden 695 Fahrzeuge sichergestellt und 343 Verdächtige festgenommen. Am Freitag zog Innenminister Nehammer eine positive Bilanz.

Vor elf Jahren - am 1. Oktober 2009 - ist die Soko Kfz gegen Autodiebe gegründet worden. Seither haben die Ermittler 695 Fahrzeuge sichergestellt und 343 Verdächtige festgenommen. "Die Sonderkommission Kfz hat seit ihrem Bestehen kriminelle Strukturen aufgedeckt und zerschlagen. Sie hat wesentlich zur Sicherheit in unserem Land beigetragen", lobte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag die Arbeit der Soko.