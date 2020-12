SOKO-Ibiza Leiter Holzer soll neuer Chef des Bundeskriminalamts werden

Der Leiter der SOKO Ibiza, Andreas Holzer, soll Leiter des Bundeskriminalamts (BK) werden. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier".

Dies dürfte noch vor Weihnachten offiziell verlautbart werden, so das Blatt.

"Im Innenministerium wird seine große Erfahrung in den Vordergrund gestellt. Holzer gilt als der kompletteste der potenziellen Bewerber", heißt es im der APA übermittelten "Kurier"-Artikel. Der Beamte feierte Erfolge in mehreren Sonderkommissionen. Für Schlagzeilen sorgten aber auch seine Auseinandersetzungen mit der Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Ibiza-Video.