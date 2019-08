Soko Ibiza: FPÖ fordert Abziehung angeblicher ÖVP-naher Mitglieder

Die FPÖ fordert eine Neubesetzung der Soko Ibiza. Laut ihnen haben die meisten Mitglieder eine politische Nähe zur ÖVP.

Die FPÖ fordert eine personelle Neubesetzung der Soko Ibiza. Grund ist die angebliche politische Nähe der meisten Mitglieder zur ÖVP, so der stellvertretende Klubchef Herbert Kickl und der Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Sie befürchten, das etwa sichergestellte Handydaten des früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache an die Parteizentrale wandern könnten.

FPÖ-Vorwurf: Mitglieder der Soko seien ÖVP-Parteigänger

Auch Kickl stellt Peschorns Überparteilichkeit in Frage

Die Überparteilichkeit Peschorns stellte auch Kickl infrage. So sei der Innenminister regelmäßiger Gast in der ÖVP-Bundesparteizentrale und werde wohl "seine Anweisungen holen", um den "Linksschwenk" der Partei voranzutreiben. Dementsprechend hart fiel auch Kickls Kritik an dessen Nachfolger aus. Peschorn sei eine "lame duck", also eine lahme Ente, seit dessen Amtsantritt leide die Sicherheitspolitik in Österreich massiv.