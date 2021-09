Sohn bedrohte Familie mit Messer: Cobra-Einsatz in Hernstein

Am Donnerstag gab es zu einem Cobra-Einsatz in Hernstein (Bezirk Baden). Ein 23-Jähriger soll seine Familie mit einem Messer bedroht haben.

Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstag niemand. Der Verdächtige (23) ist an seiner Wohnadresse, ebenfalls im Bezirk Baden, angetroffen und vorerst angehalten worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Abklärung des Sachverhalts war am Nachmittag im Gang.