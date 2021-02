Sofortmaßnahmen zur Gleichstellung beim Blutspenden

Anstatt der bestehenden Diskriminierung von schwulen und bisexuellen Männern soll bei der Auswahl von Blutspendern künftig stärker auf das individuelle Risikoverhalten geachtet werden.

In Sachen Blutspenden seien die ersten Schritte in Richtung Gleichstellung von schwulen und bisexuellen Männer eingeleitet, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag und verkündete drei Sofortmaßnahmen: Die sogenannte Rückstellfrist werde unter wissenschaftlicher Begleitung auf ein Drittel verkürzt, zudem soll es eine umfassende Gesundheitsfolgenabschätzung geben sowie eine Studie zu sexuell übertragbaren Krankheiten.