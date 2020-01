So wird das Wetter am Hahnenkamm-Wochenende

Am Wochenende ist Kitzbühel wieder Gastgeber des Ski-Highlights der Wintersportsaison. Ski-Fans können sich bei den Hahnenkammrennen über großteils sonniges und mildes Wetter freuen. Hier gibt's die Tagesprognosen im Detail.

Mit den Rennen am Hahnenkamm in Kitzbühel steht am Wochenende der Höhepunkt der alpinen Ski-Saison bevor. Die Landschaft rund um Kitzbühel präsentiert sich nach dem Neuschnee vom vergangenen Wochenende winterlich, wenngleich bei weitem nicht so viel Schnee liegt wie noch im Vorjahr.

Viel Sonne zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes

Das Wetter zu den drei Rennen zeigt sich nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale am Freitag von seiner strahlend sonnigen, am Samstag von seiner freundlichen und am Sonntag von seiner leicht wechselhaften Seite.

Die Bilder der Schneemassen in den Nordalpen vom Vorjahr sind sicher noch dem einen oder anderen präsent. Auch in Kitzbühel hatten die Verantwortlichen 2019 alle Hände voll zu tun, um die Pisten für das Highlight des Jahres vorzubereiten. Etwa 90 cm hoch lag der Schnee vergangenes Jahr im Tal, etwa 2 Meter wurden am Berg gemessen.

„Heuer präsentiert sich das Tiroler Unterland zwar ebenfalls in weißem Kleid, von den immensen Schneemengen vom Vorjahr sind wir aber weit entfernt“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „So liegen aktuell in Kitzbühel je nach Höhenlage im Ort 5 bis 15 cm, ein guter halber Meter Schnee wird auf dem Hahnenkamm gemessen.“ An der Schneelage wird sich bis zum Rennwochenende sowie an selbigem nichts ändern, nennenswerter Niederschlag ist nämlich nicht in Sicht.

Die Wetter-Aussichten im Detail

Am Freitag scheint von früh bis spät die Sonne, meist ist der Himmel sogar komplett wolkenlos. Erst nach Sonnenuntergang ziehen ein paar Wolken durch. Dabei hält die sogenannte Inversionswetterlage an, d.h. auf dem Berg ist es milder als herunten im Tal. In Zahlen ausgedrückt: In den Morgenstunden werden in Kitzbühel knapp -10 Grad gemessen, auf dem Hahnenkamm in 1700 Metern dagegen milde +5 Grad. Untertags gleichen sich die Temperaturverhältnisse an, am Nachmittag liegen die Höchstwerte zwischen +4 (Zielbereich) und +7 Grad (Startbereich).

Der Samstag bringt einigermaßen freundliche Verhältnisse, so strahlend sonnig wie noch am Vortag wird es aber nicht mehr. Zum Klassiker auf der Streif teilt sich die Sonne den Platz am Himmel mit ausgedehnten Wolkenfeldern, die zeitweise auch mal etwas dichter ausfallen können. Es bleibt trocken, dazu werden sowohl im Startbereich der Abfahrt (+2 Grad) als auch im Zielstadion (+4 Grad) leichte Plusgrade gemessen.

Am Sonntag zu den beiden Slalomläufen kann sich die Sonne zumindest zeitweise behaupten, aus heutiger Sicht ziehen von Westen her aber auch dichtere Wolken durch. Diese bringen sogar ein paar Schneeflocken, unterhalb von 1100 bis 1300 m handelt es sich wohl eher um Regentropfen. Der Wind spielt wie auch an den Vortagen keine Rolle, dazu werden Höchstwerte von +1 Grad auf dem Hahnenkamm und +5 Grad in Kitzbühel selbst erreicht.