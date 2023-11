So will die Zementbranche "grüner" werden

Laut österreichischen Zementherstellern tragen sie zu 5 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen bei. Andere Quellen schätzen den Anteil auf 7 bis 8 Prozent.

Österreichs Zementbranche will "grüner" werden

"Beton ist der meistverwendete Werkstoff", erklärte der Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ), Sebastian Spaun, am Donnerstag anlässlich einer Fachtagung der Branche in Wien. Der Stahlverbrauch habe sich in den letzten 20 Jahren ungefähr verdoppelt, Zement sogar mehr als verdoppelt. Seit 2017 sei der Verbrauch kaum noch gestiegen. Das liege daran, dass die zuvor sehr starke Bautätigkeit in China ab diesem Jahr die weltweite Bautätigkeit nicht mehr so angekurbelt habe. Allerdings stehe jetzt in Indien und Afrika ein Bauboom bevor.