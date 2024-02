So will Babler mehr leistbaren Wohnraum schaffen

SPÖ-Chef Andreas Babler schlägt vor, die Hälfte von neuem Bauland für den sozialen Wohnbau zu reservieren und durch eine Verfassungsbestimmung abzusichern. Damit will er nicht nur leistbaren Wohnraum schaffen, sondern auch die strauchelnde Bauwirtschaft ankurbeln.

SPÖ-Chef Andreas Babler will mehr leistbaren Wohnraum schaffen. Daher schlägt er in einem der APA vorliegenden Papier vor, die Hälfte von neuem Bauland für sozialen Wohnbau zu reservieren. Absichern will er das sogar über eine Verfassungsbestimmung. Eine verstärkte Bautätigkeit der gemeinnützigen Träger würde auch die strauchelnde Bauwirtschaft ankurbeln, glaubt Babler.