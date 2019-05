So viel verdienen die Angestellten der Royals

Vom Küchengehilfen bis zum Finanzmanager: Die Angestellten der britischen Royals werden nicht immer königlich bezahlt. Es gibt aber einige Top-Jobs, von denen man mehr als gut leben kann.

Die Entlohnung der Angestellten ist dabei aber nicht immer königlich. Einfachere Jobs wie Küchenhilfen bewegen sich im Mindestlohnbereich. Dieser liegt in Großbritannien zwischen 6,15 und 8,21 Pfund (7-9,30 Euro).

Die Gutverdiener unter den Angestellten

Etwas besser verdienen schon Projektmanager, die verschiedene Projekte und Events für die königliche Familie planen. Ihr Jahresgehalt beläuft sich auf rund 50.000 Pfund (56.000 Euro). Der aktuelle Rechnungsprüfer Sir Andrew Ford liegt dabei an der Gehaltsspitze. Der Organisator der Events mit Queen Elizabeth verdient rund 116.000 Pfund im Jahr (131.500 Euro). Ebenso gut bezahlt wird der “Master of the Household”, der für das Küchen- und Haushaltspersonal zuständig ist.