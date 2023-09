So viel teuerer als geplant war die Sanierung des Parlaments in Wien

Laut dem Rechnungshof (RH) hat die Sanierung des Parlaments voraussichtlich 19 Prozent mehr gekostet als im Jahr 2015 geplant. Außerdem wurde die Fertigstellung um 26,5 Monate verzögert, wie der RH in seinem heute veröffentlichten Bericht mitteilte.

Laut Rechnungshof war die Sanierung des Parlaments 19 Mal teuerer als geplant

Sanierung des Parlaments hat nicht nur mehr gekostet, sondern auch länger gedauert

Die Sanierung hat jedoch nicht nur mehr gekostet als angenommen, sondern auch länger gedauert. Schon vor der Pandemie war das Projekt um 16,6 Monate verzögert. Es gab zunächst keine umfassende Schad- und Störstofferkundung, Vergabeverfahren wurden widerrufen, weil Angebote der Bieter die Kostenobergrenze deutlich überschritten. Rund sieben Monate Verzögerung kamen aufgrund der Corona-Pandemie hinzu, schlussendlich benötigte die Fertigstellung 26,5 Monate länger als in einem Vorentwurf geplant.

Rechnungshof kritisierte mangelnde Details

Der RH empfiehlt, dass es zum Zeitpunkt der Ausschreibung, spätestens aber zu Baubeginn, einen Ausführungsterminplan mit allen Hauptleistungen und Pönalterminen geben soll. Hier mangelte es an erforderlichen Details. Mängel stellte man außerdem bei den Ausschreibungsunterlagen fest, diese führten zu Leistungsabweichungen, Kostensteigerungen und Zusatzaufträgen. Künftig soll im Qualitätssicherungsprozess der Ausschreibungsunterlagen "auf eine konsequente Abarbeitung sämtlicher Anmerkungen von am Prüfprozess beteiligten Auftragnehmern" geachtet werden, lautet die Empfehlung. Kritik gab es auch an der erst nachträglich beauftragten Fassadensanierung.