So verringert man das Verletzungsrisiko beim E-Scooter-Fahren.

Die Zahl der E-Scooter-Fahrer ist gestiegen, und somit auch die Zahl der Verletzten. So kann das Verletzungsrisiko minimiert werden.

E-Scooter sind heutzutage ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Nicht nur die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sondern auch die Zahl der Verletzten. 2022 wurden laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rund 3.600 E-Scooter-Fahrer österreichweit in Krankenhäusern behandelt. Forschende der Technischen Universität (TU) Graz untersuchten Maßnahmen, um das Verletzungsrisiko beim E-Scooter-Fahren zu verringern.

Tragen eines Helms verringert Risiko für Kopfverletzungen

Dabei zeigte sich, dass insbesondere das Tragen eines Helms das Risiko für Kopfverletzungen um 44 Prozent deutlich senke, wie die TU in einer Aussendung am Mittwoch bekannt gab. Laut einer Auswertung des KFV aus dem Jahr 2022 tragen jedoch lediglich rund 17 Prozent der E-Scooter-Nutzer einen Helm - bei Leih-E-Scootern seien es nur rund ein Prozent.

Aber auch die Verringerung der Fahrgeschwindigkeit senkt laut den Grazer Ergebnissen das Verletzungsrisiko: Fährt man mit dem E-Scooter bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger statt 25 km/h nur 15 km/h, so sinke das Risiko für Kopfverletzungen um 49 Prozent. Das gesetzliche Fahrverbot für E-Scooter am Gehsteig sei laut der Studie ebenso sinnvoll: In den Simulationen habe sich gezeigt, dass Zusammenstöße mit Fußgängern häufig zu schweren Verletzungen führen.