So teuer wurde die Gitarre von Eric Clapton versteigert

Eine von Eric Clapton, der Blues- und Rocklegende ("Layla"), bunt bemalte Gitarre wurde in den USA für 1,27 Millionen Dollar (1,17 Millionen Euro) versteigert. Dieser Preis stellt laut Julien's Auktionshaus einen Rekord dar, was den Verkauf einer Gitarre des britischen Musikers bei einer Versteigerung betrifft.

Gitarre von Eric Clapton versteigert

Die als "The Fool" bekannte Gitarre fällt durch eine psychedelisch-bunte Bemalung auf. Die Versteigerung fand am Donnerstagabend (Ortszeit) in Nashville (US-Staat Tennessee) statt. Laut Mitteilung von Julien's ist der Unternehmer, Sammler und Eigentümer des Football-Clubs Indianapolis Colts, Jim Irsay, der neue Besitzer.