So sollen Jugendliche mit Behinderung AMS-Zugang erhalten

Ab Jänner soll Jugendlichen, wegen fehlender Arbeitsfähigkeit keinen Zugang zum AMS hatten, dieser schrittweise ermöglicht werden.

Das präsentierte die Bundesregierung im Juni, ein entsprechendes Gesetz wurde am Mittwoch im Ministerrat verabschiedet. Dadurch soll die verpflichtende Fähigkeitsprüfung erst mit 25 stattfinden. Das Gesetz tritt mit 1. Jänner in Kraft, das Angebot werde dann aber noch nicht vollständig in Anspruch genommen werden können, kündigte Minister Kocher (ÖVP) am Dienstag an.