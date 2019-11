So shoppt Österreich für Weihnachten

Die meisten Österreicher starten mit dem Kauf der Weihnachtsgeschenke im November. Im Schnitt will man heuer rund 360 Euro investieren.

Die Österreicher wollen heuer rund zwei Milliarden Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das hat eine Erhebung des JKU Center of Retail and Consumer Research (CRCR) der Linzer Uni ergeben.

Online-Giganten größter Konkurrent für heimischen Handel

Demnach werden immer noch stolze 82 Prozent (1,84 Mrd. Euro) dieser Ausgaben in den Geschäften der realen Welt gemacht. Ca. 360 Mio. Euro (18 Prozent) fließen in den in- und ausländischen Internet-Einzelhandel.