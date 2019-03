So schafft Rapid Wien noch die Meisterrunde

Nach der Niederlage von Rapid Wien gegen Mattersburg ist der Einzug in die Meisterrunde für die Hütteldorfer verschwindend klein. Da die Hoffnung aber bekanntlich zuletzt stirbt, gibt es einige Szenarien, bei denen es Rapid doch unter die Top 6 schafft.

In vier von sechs Spielen geht es am Sonntag (17.00 Uhr) in der letzten Runde des Grunddurchganges der Fußball-Bundesliga noch um den Einzug in die Meisterrunde. In der eigenen Hand haben es in Heimspielen gegen die Admira bzw. die Wiener Austria nur der Wolfsberger AC und Sturm Graz.