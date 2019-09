So reist Österreich: Weniger Mainstream und mehr Abenteuer

Die Österreicher wollen im Urlaub abseits des Massentourismus durch Orts- und Hotelwechsel Neues kennenlernen und auch mehr erleben.

Beim größten heimischen Tourismuskonzern Verkehrsbüro Group, zu dem die Ruefa-Reisebüros gehören, liegt Griechenland mit 20,6 Prozent weiterhin auf Platz eins der Top-Destinationen der Ruefa Kunden. Der Trend der Österreicherinnen und Österreicher geht jedoch weg vom "Mainstream-Tourismus", sagte Walter Krahl, Geschäftsführer von Ruefa am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.

Griechenland bleibt Top-Destination im Sommer

An erster Stelle der beliebtesten Flugreiseziele rangierte heuer im Sommer Griechenland, gefolgt von Spanien (11,9 Prozent) und Italien (7,2 Prozent). "Die Türkei liegt mittlerweile bereits auf Rang vier mit einem Plus von 43,7 Prozent zu 2018, während Kroatien, das in den vergangenen Jahren von der Schwäche der Türkei profitierte, 14 Prozent verlor", so Krahl.