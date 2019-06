So lebt Österreich: Luxus-Villa in Baden bei Wien

In Baden bei Wien findet sich die Eugen-Villa, ein royales Jagdschloss, das von Erzherzog Wilhelm viele Jahre genutzt wurde.

Über 150 Schlösser, Palais und Jagd-Villen gibt es in Österreich - einige davon stehen zum Verkauf. Bei manchen Immobilienportalen kann man sogar gezielt danach suchen, dabei findet sich im Angebot auch eine Pracht-Villa in Baden bei Wien, die sogenannte Eugen-Villa. Erzherzog Wilhelm ließ sich das royale Gebäude nahe der Bundeshauptstadt in den 1880er Jahren errichten und hat es als Jagdschloss auch selbst genutzt und bewohnt. Nach seinem Tod ging die Villa in den Besitz seines Neffen Erzherzog Eugen über. Mehr zur Geschichte erfahrt ihr im Video.