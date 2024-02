So lächelt König Charles III. seine Krebs-Sorgen weg

König Charles III. nimmt nach seiner Krebs-Diagnose derzeit keine öffentlichen Termine wahr. Am Sonntag wurde er aber am Weg zum Gottesdienst mit Frau Camilla gesichtet, wo er freundlich in die Kamera lächelte.

Vor zwei Wochen machte der britische Palast die Krebserkrankung von König Charles III. öffentlich. Seine Ärzte und Ärztinnen raten ihm von offiziellen Terminen ab. Der Monarch zeigte sich dafür aber am Sonntag auf dem Weg zum Gottesdienst in Sandringham.

Charles machte dabei einen recht entspannten Eindruck, für die Kameras setzte er ein Lächeln auf und winkte freundlich an der Seite seiner Frau Camilla. Schon als seine Erkrankung verkündet wurde, betonte der Palast, dass Charles optimistisch sei, wieder ganz gesund zu werden. Nicht bekannt ist nach wie vor um welche Art von Krebs es sich handelt.