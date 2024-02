Pop und Rock dominieren in Österreich die Charts.

So hört Österreich am liebsten Musik

Der heimische Musikmarkt in Österreich ist dank Streaming im Jahr 2023 zum siebenten Mal in Folge gewachsen. Am liebsten lauscht man dabei Pop- und Rocksongs.

54 Prozent der Platzierungen in den österreichischen Top-100-Singles-Charts waren im vergangenen Jahr Songs aus dem Bereich Pop und Rock. Auch bei den Alben (Top 100) dominierten diese beiden Genres mit 62 Prozent, berichtete Franz Pleterski, Vorstandsmitglied im Verband der Österreichischen Musikwirtschaft (IFPI), bei einer Online-Pressekonferenz am Dienstag.

Interessantes Detail: Während Schlager und Volksmusik in den Single-Charts keine Rolle spielen, waren 13 Prozent in den Top-100-Album-Charts 2023 aus diesen Genres. Beim Streaming in Österreich betrug der Anteil "Pop international" 38,8 Prozent. Deutschsprachiger Pop kam hier im vergangenen Jahr nur auf 3,8 Prozent.

Streaming treibt Wachstum des heimischen Musikmarkts an

Im Vorjahr haben Musikfans 237,2 Millionen Euro für digitale und physische Musikformate ausgegeben. Das entspricht einem Plus von knapp über zehn Prozent gegenüber dem Jahr davor. Der heimische Musikmarkt ist dank Streaming zum siebenten Mal in Folge gewachsen, hieß es am Dienstag bei einer Online-PK des heimischen Branchenverbandes IFPI. Vinyl legt zu, Downloads und Musik-DVDs (minus 7,5 bzw. 6,7 Prozent) verlieren dagegen zunehmend an Bedeutung.

2016 hatte der heimische Musikmarkt ein Umsatztief von 137 Millionen Euro erreicht. Dann kam Streaming, und Streaming bleibt "der Motor und Wachstumstreiber" mit einem Plus von 16,5 Prozent (gegenüber 2022) - und sorgt bereits für 83 Prozent aller heimischen Musikumsätze, berichtete IFPI-Präsident Dietmar Lienbacher. Hier sieht er noch Luft nach oben: "Streaming ist noch nicht am Plafond wie in anderen Ländern angekommen."

Streaming ist meist genutztes Musikformat

Mit einem Umsatzplus von 16,5 Prozent auf 167,6 Millionen Euro haben Streaming-Abos ihre Popularität als meist genutztes Musikformat in Österreich weiter ausgebaut. 18,2 Milliarden in Österreich gestreamte Songs markieren laut IFPI "einen neuerlichen Rekordwert" (2022: 14,8 Milliarden). Auf den global anbietenden Streaming-Plattformen standen 2023 nicht weniger als 184 Millionen Songs zum Abruf zur Verfügung. 38.800 Tracks wurden weltweit mehr als zehn Millionen Mal und 2.600 mehr als 100 Millionen Mal abgerufen. Rund 45 Millionen verfügbare Tracks hatten 2023 keinen einzigen Abruf, während täglich mehr als 100.000 Songs auf die großen Streaming-Plattformen hochgeladen werden.