So heißen die bekannten Hollywood-Stars im echten Leben

Brian Hugh Warner - klingt nicht nach Schockrocker? Das hat sich Marilyn Manson wohl auch gedacht und sich kurzerhand für seine Musiker-Karriere umbenannt. In Hollywood kein Einzelfall - hier noch einige weitere prominente Beispiele.

Der Rapper 50 Cent heißt mit bürgerlichem Namen Curtis James Jackson III. und Christopher Ashton Kutcher hat einfach mal seinen ersten Vornamen wegfallen lassen, um cooler zu klingen. Auch andere Formen der Namensumwandlung kommen in Hollywood zur Anwendung - beispielsweise die Namenskürzung: Jason Desrouleaux war in der Künstlerwelt wohl etwas zu kompliziert und so ist der Star nun als Jason Derulo bekannt. Weitere Beispiele gibt es im folgenden Video.