So groß wie das Empire State Building: Mega-Asteroid rast heute an Erde vorbei

Am 2. Februar passiert ein gigantischer Asteroid von der Größe eines Wolkenkratzers die Erde.

Die NASA schätzt den Durchmesser des Kolosses auf 210 bis 480 Meter. Damit wäre der Asteroid mit dem Namen "2008 OS7" so groß wie das Empire State Building in New York.

Der Gesteinsbrocken wird an der Erde in einer - nach kosmischen Maßstäben - relativ geringen Entfernung von 2,7 Millionen Kilometern vorbeifliegen. Dadurch ist er dennoch sieben Mal so weit entfernt von uns, wie der Mond. Im Jahr 2032 stattet er uns einen weiteren Besuch ab, dann aber in noch größerer Entfernung.