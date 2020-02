So geht Österreich gegen das Coronavirus vor

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Italien setzt auch Österreich auf einige Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Gesundheitsminister Rudi Anschober gab in der ZiB2 Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) war am Dienstag bei einem Ministergipfel in Rom, wo Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus besprochen wurden. Im "ZIB 2"-Studio sprach er am Dienstagabend er über die ersten Fälle in Österreich und die weitere Vorgehensweise.