So geht es nach der ÖH-Wahl weiter

Die Ergebnisse der ÖH-Wahl stehen fest. Dieses eröffnet neue Koalitionsmöglichkeiten.

Das Ergebnis der Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) eröffnet für die künftige Führung der Studentenvertretung neue Möglichkeiten. Unter anderem sind wieder Zweier-Koalitionen möglich. Am realistischsten ist aber eine Neuauflage der derzeitigen ÖH-Spitze aus Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Fachschaftslisten (FLÖ).

Stärkste Fraktion ist nach wie vor die AG

Stärkste Fraktion in der 55-köpfigen Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament, ist nach wie vor die VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) mit unverändert 15 Mandaten. Dahinter kommen mit je 13 Mandaten die GRAS (plus vier) und der VSStÖ (plus eins). Auf Rang vier landeten die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) mit sechs Sitzen (minus eins) vor den FLÖ mit fünf Mandaten (minus drei). Die restlichen drei Sitze teilen sich brüderlich die beiden Kommunistischen StudentInnenverbände (KSV-KJÖ bzw. KSV LiLi) sowie der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS): Sie halten wie bisher je einen Sitz.