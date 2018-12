So bereiten sich die Österreicher auf Weihnachten vor

Der Countdown läuft, nur mehr wenige Tage vor Weihnachten. Doch wie bereiten sich eigentlich die Österreich auf das besinnliche Fest vor? Wir haben die Antwort.

38% der Befragten kaufen Geschenke für ihre Verwandten. 58% sind der Meinung, dass Weihnachten eine gute Gelegenheit ist, um ihren Bekannten und Freunden Weihnachtsgeschenke zu geben. Aus der Umfrage geht hervor, dass nur 8% der Österreicher ihren Arbeitskollegen etwas zu Weihnachten schenken. 12% der Studienteilnehmer geben an, dass sie an Charity-Aktionen teilnehmen.

Und welche eine große Überraschung, mehr als die hälfte der Befragten (58%) denkt erst im Dezember an den Kauf der Geschenke. 27% hingegen werden schon im November zu Einkäufen durch schöne Weihnachtsdekorationen in Einkaufszentren oder große Ausverkäufe, z. B. am Black Friday, angelockt. Nur 15% besorgen Geschenke schon frühzeitig (8% im September /Oktober und 7% vor September).

Bei der Auswahl von Weihnachtsgeschenken versucht die Hälfte der Österreicher zu erfahren, was sich die beschenkte Person wünscht. 8% der Befragten fragen direkt und 42% kaufen, was ihnen gefallen.

Die Mehrheit der Befragten (69%) verbringt Weihnachten zu Hause. Nur 8% besuchen ihre Bekannten und 23% fahren ins Ausland.

Die Österreicher kaufen am häufigsten Weihnachtsessen traditionell ein: 62% wählen Lebensmittel in den Filialen aus, aber 12% hingegen erledigen ihre Weihnachtseinkäufe im Internet. 26% der Studienteilnehmer wenden Geld für Weihnachtsessen sowohl in den Filialen als auch in den Online-Shops auf. Die Ausgaben für Weihnachtsessen in Österreich betragen durchschnittlich 98 Euro.